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Dünya

TUNUS'TAKİ İSYANDA 35 ÖLÜ PARİS (A.A)

11 Ocak 2011 12:58

-TUNUS'TAKİ İSYANDA 35 ÖLÜ  PARİS (A.A) - 11.01.2011 - Tunus'un orta batı kesiminde hafta sonunda meydana gelen çatışmalarda ölü sayısının 35'e yükseldiği bildirildi. Uluslararası İnsan Hakları Dernekleri Federasyonu Başkanı Suhayr Belhassen, Tunus'un orta batı kesimindeki yerleşim yerlerinde hafta sonunda göstericilerle güvenlik güçlerinin çatışmalarında ölü sayısının en az 35 olduğunu belirtti. "Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin isimleriyle yer aldığı listede sayı 35'i buluyor" diyen Belhassen, can kaybının çok yüksek olduğunu ve ölü sayısının 50'ye ulaşabileceği değerlendirmesi yapıldığını söyledi. Tunus'ta 26 yaşındaki seyyar satıcı Muhammed Buazizi'nin 17 Aralıkta sebze tezgahının elinden alınmasını protesto için kendisi yakması ve hayatını kaybetmesinden bu yana aralarında diplomalı işsizlerin ve sendika üyelerinin de bulunduğu birçok kesim tarafından işsizlik ve sosyal adaletsizliği protesto gösterileri düzenlendi ve bu gösteriler polisle çatışmaya dönüştü.

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