-TUNUS'TAKİ GEÇİCİ HÜKÜMET İÇİN KRİTİK HAFTA TUNUS (A.A) - 24.01.2011 - Tunus'ta kırsal kesimin de destek verdiği, göstericilerin istifasını istediği geçiş hükümetinin ayakta kalması için kritik bir hafta başlıyor. Halkın değişik kesimlerinden protestocular, devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali rejiminin eski bakanlarının çoğunun görevde kalması nedeniyle geçici hükümetin istifası için baskısını hafta sonunda arttırırken, ''Yasemin Devrimi'nin'' kalesi ülkenin orta batısından gelen bin kadar taşralı, yoksul ve kindar genç ''Özgürlük kervanına'' katıldı. Ülkenin değişik kentlerinden gelen bu göstericiler, geceyi Başbakanlık merkezinin önünde ''devrim ateşini korumak'' amacıyla nöbet tutarak geçirdi. Sosyal ağ Facebook'ta dolaşan mesajlara göre, Tunus'un başka kentlerinden yeni protestocuların başkente gelmeleri bekleniyor. Sokağın baskısı ve hükümet ilişkisinin gelişimi açısından önemli bir test olacak haftanın ilk gününde, 10 Ocaktan beri kapalı bulunan ilköğretim ve liselerin bir bölümünün dersbaşı yapması öngörülürken, ilkokul öğretmenleri sendikası, Bin Ali rejiminden arınmış yeni bir hükümet talebiyle bugünden itibaren ''sınırsız genel grev'' çağrısını sürdürüyor. Bu arada Kanadalı yetkililer, ülkeye bir süre önce gelen Bin Ali'nin yakınlarının, daha önce açıklandığı gibi Kanada vatandaşı değil, ülkede daimi oturma iznine sahip olduklarını, bu durumun da kendilerine bir Kanada vatandaşı ile aynı hakları sağladığına dikkati çektiler.