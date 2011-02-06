-TUNUS'TAKİ ÇATIŞMALAR: 4 ÖLÜ TUNUS (A.A) - 06.02.2011 - Tunus'un kuzeybatısındaki Kef kentinde, dün akşam göstericilerle polis arasında meydana gelen çatışmalarda ölü sayısının 4'e yükseldiği bildirildi. Sendika kaynakları ve görgü tanıkları, çatışmalarda silahla ağır yaralanan iki kişinin hastanede hayatını kaybettiğini belirttiler. "Görevini kötüye kullandığı" için göstericilerin alınmasını istediği Kef Emniyet Müdürünün bir göstericiye tokat atmasının ardından patlak veren olaylarda, öfkeli kalabalık emniyet binasına girmeye çalıştı ve ardından ateşe verdi. Sendika kaynakları, gece olayların yatıştığını, Emniyet Müdürü Halid Gazuni'nin gözaltına alındığını bildirdiler.