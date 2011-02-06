T24 LogoT24 Logo
Dünya

TUNUS'TAKİ ÇATIŞMALAR: 4 ÖLÜ TUNUS (A.A)

06 Şubat 2011 13:27

-TUNUS'TAKİ ÇATIŞMALAR: 4 ÖLÜ TUNUS (A.A) - 06.02.2011 - Tunus'un kuzeybatısındaki Kef kentinde, dün akşam göstericilerle polis arasında meydana gelen çatışmalarda ölü sayısının 4'e yükseldiği bildirildi. Sendika kaynakları ve görgü tanıkları, çatışmalarda silahla ağır yaralanan iki kişinin hastanede hayatını kaybettiğini belirttiler. "Görevini kötüye kullandığı" için göstericilerin alınmasını istediği Kef Emniyet Müdürünün bir göstericiye tokat atmasının ardından patlak veren olaylarda, öfkeli kalabalık emniyet binasına girmeye çalıştı ve ardından ateşe verdi. Sendika kaynakları, gece olayların yatıştığını, Emniyet Müdürü Halid Gazuni'nin gözaltına alındığını bildirdiler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24