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Dünya

TUNUS'TA YENİ HÜKÜMET PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK TUNUS (A.A)

16 Ocak 2011 23:58

-TUNUS'TA YENİ HÜKÜMET PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK TUNUS (A.A) - 16.01.2011 - Tunus Başbakanı Muhammed Gannuşi, kurulacak yeni hükümetin Pazartesi günü açıklanacağını söyledi.  Gannuşi, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "Yarın, Tunus'un tarihinde yeni bir sayfa açacak yeni hükümeti açıklayacağız" dedi. Tunus'ta bağımsızlığın mimarı Habib Burgiba'yı devirip 23 yıl totaliter rejimle ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali, yaklaşık 1 ay önce başlayan olayların geldiği nokta yüzünden önceki gün ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

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