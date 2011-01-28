-TUNUS'TA YENİ HÜKÜMET KURULDU TUNUS (A.A) - 27.01.2011 - Tunus'ta gençlerin öncülüğündeki ayaklanma sonucu 23 yıllık Zeynelabidin Bin Ali iktidarının devrilmesinden sonra kurulan ulusal birlik hükümetinde eski bakanların yer almasına verilen tepkiler üzerine ikinci ulusal birlik hükümeti kuruldu. Yeni hükümette, Başbakan Muhammed Gannuşi dışında iktidar partisinden başka kimsenin yer almadığı bildirildi. Gannuşi, televizyondan canlı yayında yeni kabinenin kurulduğunu açıklarken, "bunun bir geçiş hükümeti, geçici bir hükümet olduğunu, yeni hükümetin ülkeyi demokrasiye götürme misyonunu yerine getirinceye kadar görevde kalacağını" kaydetti. Başbakan Gannuşi, ilk serbest seçimlerin bağımsız bir kuruluş tarafından yapılacağını ve uluslararası gözlemciler tarafından denetleneceğini belirtti. Süren gösterilerde istifası istenen Gannuşi yeni hükümette yerini korurken, 12 bakanın değiştiği, içişleri, savunma bakanları dahil eski iktidar partisi RCD'den hiçbir ismin yer almadığı bildirildi. Başbakanın yeni kabinede, içişleri, dışişleri ve savunma bakanlıklarına bağımsız isimleri getirdiği açıklandı.