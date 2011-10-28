-Tunus'ta Ulusal Kurucu Meclis'teki başlıca siyasi gruplar TUNUS (A.A) - 29.10.2011 - Burak Coşkun - Tunus'ta 9 ay önce Zeynel Abidin Bin Ali rejiminin yıkılmasından sonra yapılan tarihi seçimlerin sonuçlarının açıklanmasından sonra, yeni anayasayı yazmakla görevli Ulusal Kurucu Meclis'teki başlıca siyasi gruplar belli oldu. Buna göre, Tunus'ta yeni rejimin kapılarını açacak meclisteki siyasi partiler şöyle oluştu: -Ennahda Raşid Gannuşi tarafından kurulan ve yönetilen parti 90 sandalye ve yüzde 41,47 oy oranı elde ederek, beklenenden daha yüksek oranda oy kazandı. Programında, ''inanç ve düşünce özgürlüğü, dini azınlıklara haklarının sağlanması güvencesi veren" Ennahda partisi, Arap dünyasında modern yaşam tarzları ile öne çıkan Tunuslu kadınların kazanımlarını korumayı da garanti ediyor. Koalisyon görüşmelerinde Tunus'un "Arap kimliğinin" önde tutulmasına önem verdiğini açıklayan Ennahda, ülkenin Arap ve Müslüman yeni kuşaklarını eğitmek amacıyla daha kapsamlı bir eğitim bakanlığı kurmak istiyor. Ennahda partisi, ayrıca ekonomik ve sosyal planda, bugün yüzde 19 olan işsizlik oranını 2016'da yüzde 8,5'a indirmeyi ve beş yılda 590 bin istihdam yaratmayı vaat ediyor. -Cumhuriyet için Kongre (Congres Pour La Republique-CPR) Fransa'da sürgünde yaşayan Zeynel Abidin Bin Ali rejimi muhalifi Monsef Marzuki'nin liderliğinde, 30 sandalye ve oyların yüzde 13,82'sini kazanan ulusal sol eğilimli parti, "diğer uygarlıklara da açık Tunus halkının Arap ve Müslüman kimliğini" benimseyerek, diğer bütün büyük sol partiler gibi doğrudan seçimle iş başına gelen yarı parlamenter bir rejimi savunuyor. -Ettakatol- Oyların yüzde 9,68'ini ve 21 sandalye kazanan eski muhalif ve hekim Mustafa Bin Cafer'ın yönetimindeki Ettakatol partisinin önceliği, işsizlikle mücadele. 2012-2013 programında 100 bin istihdam yaratmayı öngören parti, özellikle bölgesel ekonomik uçurumu kaldırmayı istiyor. Ettakatol, anayasal değişiklikte, büyük bir kriz anında yürütme ile yasama arasında başkanlık rolü oynayacak bir başkanlık sistemini savunuyor. -Adalet ve kalkınma için Halk Dilekçesi Seçim kampanyası sırasında ortalarda bulunmayan ve oyların yüzde 8,76'sını alan ve 19 sandalye kazanan bu siyasi grup, Londra'da yaşayan zengin Tunuslu işadamı Haşimi Haamdi tarafından kuruldu. Bu siyasi grup, altı seçim bölgesinde "oy satın aldıkları" gerekçesiyle kaybetmelerine karşın, 19 sandalye kazanmayı başardı. Büyük sürpriz yapan bu siyasi oluşum programında sağlık ve ulaşımın bedava olmasını, ekmeğin fiyatının düşürülmesini, işsizlere mevsimlik çalışma olanağı sağlanmasını savunuyor. Grup, propagandasını Haamdi'nin sahibi olduğu uydu kanalı El Mustakilla aracılığı ile yaptı. -İlerici Demokrat Parti (PDP) Eski muhalif Ahmed Necib Şebbi'nin kurduğu ve oyların sadece yüzde 7,38'ini alan ve 17 sandalye kazanan PDP, Genel Başkanı Maya Ciribi ile Tunus'ta yöneticisi kadın olan tek parti özelliğini taşıyor. Ennahda'nın rakibi gösterilen ve seçimlerde beklenmedik bir yenilgi alan PDP, özellikle ülkenin iç kesimlerindeki yoksul bölgelerde istihdam ve kalkınma yaratılmasını savunurken, kampanyasını Ennahda karşısında kurmuştu.