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Dünya

TUNUS'TA ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİ KURULDU TUNUS (A.A)

17 Ocak 2011 20:16

-TUNUS'TA ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİ KURULDU TUNUS (A.A) - 17.01.2011 - Tunus'ta Devlet Başkanı Zeybelabidin Bin Ali'nin devrilmesiyle sonuçlanan halk ayaklanmasından sonra ülkede yeni ulusal birlik hükümeti kurulduğu açıklandı. Tunus Başbakanı Muhammed Gannuşi, yeni hükümette  içişleri, dışişleri ve savunma bakanlarının görevlerini sürdüreceğini, muhalif liderler Ahmet İbrahim ve Mustafa Bin Cafer'e bakanlık görevlerinin verildiğini söyledi. Tüm siyasi mahkumları serbest bırakma taahhüdünde bulunan Gannuşi, yeni hükümette muhalif İlerici Demokratik Parti'nin (PDP) kurucusu Necib Çebbi'nin de Bölgesel Savunma Bakanı olduğunu bildirdi. Gannuşi ayrıca ülkede muazzam servete sahip ya da yolsuzluk yaptığından şüphelenilenler hakkında soruşturma başlatılacağını kaydetti.

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