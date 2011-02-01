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Dünya

TUNUS'TA TARİHİN 2. SENDİKASI KURULDU TUNUS (A.A)

01 Şubat 2011 21:27

-TUNUS'TA TARİHİN 2. SENDİKASI KURULDU TUNUS (A.A) - 01.02.2011 - Tunus'ta, tek yasal sendika UGTT'nin eski bir üyesi tarafından ülke tarihinin ikinci sendikası kuruldu. Sendika kaynakları, ''Tunus Genel İş Konfederasyonu'' (CGTT) adındaki yeni sendikanın merkezinin başkent Tunus olduğunu ve sendikanın başkanlığını, 80'li yıllarda UGTT'nin Gabes şubesinin genel sekreteri olan Habib Guiza'nın üstlendiğini duyurdu. Aynı kaynaklar, CGTT'nin Tunus'taki sendikal hareketi canlandırmak istediğini, çalışanların özgürce yeni oluşuma üye olabileceğini ve sendikal faaliyetlerin modernizasyonu ile iyileştirilmesine yönelik reformların bütününe katkı sağlamalarının beklendiğini kaydetti.

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