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Dünya

TUNUS'TA SÜRGÜNDEKİ BİR LİDER DAHA DÖNÜYOR PARİS (A.A)

16 Ocak 2011 18:45

-TUNUS'TA SÜRGÜNDEKİ BİR LİDER DAHA DÖNÜYOR PARİS (A.A) - 16.01.2011 - Fransa'da sürgünde yaşayan insan hakları savunucusu Kemal Cendubi, Zeynelabidin Bin Ali'nin ülkeden kaçmasından sonra Tunus'a dönmeye hazırlanıyor. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı (REMDH) Başkanı ve Tunus İnsan Hakları ve Özgürlüklerine Saygı Komitesi (CRLDHT) kurucularından Cendubi, Fransa'nın başkenti Paris'teki Orly Havaalanında yaptığı açıklamada, 16 yıllık sürgünün ardından, ''Çok özlediğim memleketime dönüyorum. Bu rüyayı yaşamak için olağanüstü koşullarda dönüyorum'' ifadesini kullandı. 1994'ten beri sürgünde olan ve 2000'den beri de Tunus pasaportu taşıması yasaklanan Cendubi, 2005'te babasının cenazesine katılmak için bile ülkeye sokulmamıştı. Cendubi, ''Ölümlerinden beri yasını tutamadığım ailemin kabrine gideceğim. Kokuları duymak, çocukluğumun mahallelerini görmek, ailemi, dostlarımı ziyaret etmek istiyorum'' diye konuştu. İslamcı Ennahda'nın lideri Raşid Gannuşi de dönme hazırlığında olduğunu söylemişti.

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