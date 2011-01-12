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Dünya

TUNUS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TUNUS (A.A)

12 Ocak 2011 21:17

-TUNUS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TUNUS (A.A) - 12.01.2011 - Ülke genelinde gösteri ve çatışmaların olduğu Tunus'ta hükümet sokağa çıkma yasağı ilan etti. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, başkent ve çevresinde yerel saatle 20.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi. Genellikle istikrarlı olan Tunus'ta bu tür uygulamalara pek sık rastlanmıyor. Sokağa çıkma yasağı, başkentin merkezinde protestocularla polis arasındaki çatışmadan sonra ilan edildi. Hayat pahalılığı ve işsizliği protesto gösterilerinde çıkan olaylarda bugün üç sivilin polis ateşi sonucu öldüğü bildirilmişti.

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