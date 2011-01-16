-TUNUS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAFİFLEDİ TUNUS (A.A) - 16.01.2011 - Tunus'ta Zeynelabidin Bin Ali'nin 23 yıllık ''saltanatını'' bırakıp kaçmasına yol açacak olayların ardından güvenliğin yeniden tesisi için başlatılan sokağa çıkma yasağı hafifletildi. Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, ''Güvenlik durumundaki iyileşme dolayısıyla sokağa çıkma yasağının yerel saatle 18.00 ile 05.00 arasında uygulanmasına karar verilmiştir'' dedi. Daha önce sokağa çıkma yasağı resmi olarak 18.00 ile 06.00 olarak belirlense de güvenlik güçleri yasağı 17.00 ile 07.00 arasında uyguluyordu. Buna karşın, 3 kişiden fazla toplanma yasağı, kontrol noktalarından kaçmaya çalışanlara ateş açılabilmesine olanak sağlayan yetki gibi diğer önlemler sürüyor.