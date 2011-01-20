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Dünya

TUNUS'TA SİYASİ MAHKUMLARA GENEL AF TUNUS (A.A)

20 Ocak 2011 22:01

-TUNUS'TA SİYASİ MAHKUMLARA GENEL AF TUNUS (A.A) - 20.01.2011 - Tunus hükümetinin, bütün siyasi mahkumlar için genel af çıkarılmasını kabul ettiği bildirildi. Yüksek Eğitim Bakanı Ahmed İbrahim, kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, hükümetin genel af çıkarılmasını kararlaştırdığını söyledi. Gençlik Bakanı Muhammed Alouluo da toplantıda affın yanı sıra tüm yasaklı siyasi partiler ve hareketlerin tanınmasının kararlaştırıldığını ifade etti.  Alouluo, "Hükümetin yasakları kaldırma kararının İslami Ennahda (Uyanış) hareketi gibi siyasi grupları kapsayıp kapsamadığı" yönündeki soru üzerine de "Bütün siyasi hareketleri tanıyoruz" dedi. Hükümetin aldığı kararların, kanun teklifi olarak kısa sürede meclise sunulacağı belirtildi.

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