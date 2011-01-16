-TUNUS'TA SİLAHLI ÇATIŞMA TUNUS (A.A) - 16.01.2011 - Tunus'ta muhalif İlerici Demokratik Parti (PDP) binası önünde çatışma çıktığı ve ardından birçok kişinin gözaltına alındığı bildirildi. PDP'den İssam Çebbi, PDP yakınlarındaki bir binada saklanan bir grubun, yakınlardaki bir taksiyi durdurup arama yaptığı sırada polislere ateş açtığını, taksidekilerin silahlı olduğunu aktardı. Çebbi, polislerin ateşe karşılık verdiğini, çatışmada ölen ya da yaralanan olmadığını, silahlı kişiler dahil birçok kişinin gözaltına alındığını anlattı.