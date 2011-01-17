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Dünya

TUNUS'TA SEÇİMLER 6 AY İÇİNDE DUBAİ (A.A)

17 Ocak 2011 22:21

-TUNUS'TA SEÇİMLER 6 AY İÇİNDE DUBAİ (A.A) - 17.01.2011 - Tunus Başbakanı Muhammed Gannuşi, genel ve devlet başkanlığı seçimlerinin 6 ay içinde yapılacağını açıkladı. Gannuşi, El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, anayasaya göre seçimlerin 45-60 gün içinde yapılması gerektiğini, ancak bu sürenin demokratik seçimlerin düzenlenmesinde gerekli reformlar için yeterli olmadığını belirtti. Başbakan Gannuşi, 6 aylık sürede yasalarda reform yapılabileceğini ve partilerin seçimlere hazırlanabileceğini söyledi. Tunus muhalefet lideri Necip Çebbi de önceki gün Fransız RTL radyosuna yaptığı açıklamada, ülkede uluslararası gözlemcilerin denetimdeki seçimlerin 6-7 ay içinde yapılabileceğini belirtmişti.

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