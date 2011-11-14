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Dünya

Tunus'ta seçimin galibi Ennahda partisi TUNUS (A.A)

14 Kasım 2011 20:11

-Tunus'ta seçimin galibi Ennahda partisi TUNUS (A.A) - 14.11.2011 - Tunus'ta yeni anayasayı hazırlamakla yükümlü Ulusal Kurucu Meclis'i belirlemek için 23 Ekim'de yapılan seçimleri Ennahda (Diriliş) partisinin kazandığı kesinleşti. Seçim Komisyonu'ndan bugün yapılan açıklamada, Ennahda'ın 217 sandalyeli mecliste 89 milletvekilliği kazandığı belirtildi. Uluslararası toplumun ve yabancı gözlemcilerin dürüst ve adil olarak nitelediği seçimde, deneyimli insan hakları eylemcisi liberal Monsef Marzuki'nin Cumhuriyet Kongresi 29 milletvekili kazandı. Marzuki'nin Ennahda ile koalisyona gitmesi bekleniyor. Seçimlerde üçüncü sırayı ise 26 milletvekili ile zengin medya patronu Haşemi Hamdi'nin Halk Dilekçesi partisi aldı. Merkez soldaki Ettakatol ya da Forum partisi ise 20 sandalye elde etti. Diğer sandalyelerin küçük partilerle bağımsızlar arasında paylaşıldığı Tunus meclisi ilk toplantısını 22 Kasım'da yapacak.

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