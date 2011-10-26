-Tunus'ta seçim kutlamaları TUNUS (A.A) - 26.10.2011 - Tunus'ta Ulusal Kurucu Meclis'i belirlemek için pazar günü yapılan seçimlerin galibi Ennahda Partisi'nin yandaşları, gece boyunca başkent Tunus'ta kutlamalar yaptılar. Tunus'ta 9 ay önce yapılan devrim sonrasında yapılan ilk özgür ve çoğulcu seçimleri düzenleyen Bağımsız Seçim Kurulu'nun (Isie) dün akşam ilk kez yaptığı kısmi seçim sonuçlarının Ennahda'nın galibiyetini teyit etmesinin ardından, parti sempatizanları sokaklara döküldü. Partinin Montplaisir semtindeki merkez binası önünde toplanan ve konserler eşliğinde eğlenen, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu binlerce kişi, Ennahda hareketinin başarısını kutladı. Seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla dün akşam Isie merkezi önünde yapılan gösteriye yanıt niteliğindeki coşkulu kutlamalarda, parti binasının önünde kurulan sahnede, Ennahda hareketinin önde gelen yetkilileri yandaşlarına hitap etti. Ennahda hareketinin lideri Raşid Gannuşi, partisinin başarısının ardından çok beklenen konuşmasını henüz yapmadı.