Tunus'ta rehine krizi: 19 ölü!

Tunus Parlamentosu'nun yanında bulunan Bardo Müzesi'ne giren saldırganların çok sayıda turisti rehin alması sonucu düzenlenen operasyonda 17 turist ve 2 saldırgan hayatını kaybetti.

Tunus’ta parlamentonun yanındaki Bardo Müzesi’ne giren iki saldırgan turistleri rehin aldı. Saldırı esnasında müzede en az 200 kişinin bulunduğu belirtilirken, bu kişilerden 160'ının arka kapıdan kaçtığı ifade edildi.

AFP'ye konuşan meclis üyeleri silah seslerinin duyulduğunu doğrularken, seslerin tam olarak nereden geldiğini anlamadıklarını belirtti.

Güvenlik güçleri müzeye operasyon düzenlerken, 17 turist ve 2 saldırgan hayatını kaybetti.

Müzedeki rehineler tarafından çekildiği öne sürülen fotoğraf Twitter'da paylaşıldı.