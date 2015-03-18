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Dünya

Tunus'ta rehine krizi: 19 ölü!

Tunus'ta Bardo Müzesi'ne giren silahlı saldırganlar çok sayıda turisti rehin aldı

18 Mart 2015 16:46

Tunus Parlamentosu'nun yanında bulunan Bardo Müzesi'ne giren saldırganların çok sayıda turisti rehin alması sonucu düzenlenen operasyonda 17 turist ve 2 saldırgan hayatını kaybetti. 

Tunus’ta parlamentonun yanındaki Bardo Müzesi’ne giren iki saldırgan turistleri rehin aldı. Saldırı esnasında müzede en az 200 kişinin bulunduğu belirtilirken, bu kişilerden 160'ının arka kapıdan kaçtığı ifade edildi. 

AFP'ye konuşan meclis üyeleri silah seslerinin duyulduğunu doğrularken, seslerin tam olarak nereden geldiğini anlamadıklarını belirtti.

Güvenlik güçleri müzeye operasyon düzenlerken, 17 turist ve 2 saldırgan hayatını kaybetti.

Müzedeki rehineler tarafından çekildiği öne sürülen fotoğraf Twitter'da paylaşıldı.

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