-TUNUS'TA ONBİNLER GÖSTERİ YAPIYOR TUNUS (A.A) - 25.02.2011 - Tunus'ta, çoğu üniversite öğrencisi onbinlerce kişi başkent Tunus'ta hükümet karşıtı gösteri düzenliyor. Bölgedeki AFP muhabiri bir polis yetkilisine dayanarak, Kesbah Meydanı'nda 100 binden fazla göstericinin bulunduğunu aktardı. Helikopterlerin meydanın üzerinde uçtuğu bildirildi. Tunus Kızılay kuruluşu ve göstericilere göre bu, Zeynelabidin Bin Ali'nin 14 Ocakta devrilmesinden sonra düzenlenen en büyük gösteri. -ZAPATERO TUNUS'A GİDİYOR- İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun Tunus, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayacak 3 günlük bir ziyarette bulunacağı bildirildi. Tunus'ta Zeynelabidin Bin Ali'nin halk isyanı sonrasında devrilmesinin ardından Avrupa'dan bu ülkeye gidecek ilk başbakan olacak Zapatero'nun, pazar günü başlayacak ziyareti çerçevesinde Başbakan Muhammed Gannuşi ve bazı muhalefet liderleriyle görüşeceği belirtildi. Diplomatik kaynaklar, temasları sırasında Zapatero'nun, demokrasiye geçiş sürecinde Tunus'a her türlü yardımı yapmaya hazır oldukları mesajını vereceğini söyledi. Zapatero'nun, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ise daha çok ekonomik ağırlıklı olduğu, doğalgaz başta olmak üzere enerji konularının konuşulacağı ifade edildi. İspanya Başbakanı Zapatero'nun görüşmelerinde ayrıca, Arap ülkelerindeki halk isyanlarına ilişkin analiz yapılacağı kaydedildi. -YEMEN'DE GÖSTERİ- Yemen'de onbinlerce kişi, cuma namazı sonrasında yapılması beklenen, devlet başkanının istifasının isteneceği gösteri için toplanmaya başladı. Görgü tanıklarının verdikleri bilgiye göre, protestocular sıkı güvenlik önlemleri arasında, Sana Üniversitesi'nin ana kapısının bulunduğu meydana akın ediyor. Başkentte yönetim yanlılarının da gösteri yapması bekleniyor ve iki tarafın karşı karşıya gelmesinden endişe ediliyor. Bu sebeple polisin, her iki tarafın destekçilerinin etrafını çevirdiği belirtiliyor. Halk, 32 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in istifa etmesini istiyor. Salih önceki gün, güvenlik kuvvetlerine protestocuları koruma, çatışmaları durdurma ve hükümeti destekleyenlerle muhaliflerin karşı karşıya gelmesini önleme talimatı vermişti. Son 9 günde Salih karşıtı protesto gösterilerinde 17 kişi ölmüştü.