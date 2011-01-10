-TUNUS'TA OLAYLAR NEDENİYLE OKULLAR KAPATILDI TUNUS (A.A) - 10.01.2011 - Tunus'ta öğrenci olayları nedeniyle hükümet, üniversiteler ile diğer tüm okulları geçici olarak kapatma kararı aldı. Tunus TAP ajansının haberine göre, Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, üniversite ve liselerdeki şiddet eylemlerinde öğrencileri kimin kışkırttığının, yapılmakta olan soruşturmayla ortaya çıkarılacağı belirtildi. Açıklamada, soruşturma devam ederken, eğitim kurumlarındaki bütün derslerin yarından itibaren yeni bir açıklamaya kadar durdurulduğu kaydedildi.