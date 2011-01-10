T24 LogoT24 Logo
Dünya

TUNUS'TA OLAYLAR NEDENİYLE OKULLAR KAPATILDI TUNUS (A.A)

10 Ocak 2011 23:33

-TUNUS'TA OLAYLAR NEDENİYLE OKULLAR KAPATILDI TUNUS (A.A) - 10.01.2011 - Tunus'ta öğrenci olayları nedeniyle hükümet, üniversiteler ile diğer tüm okulları geçici olarak kapatma kararı aldı. Tunus TAP ajansının haberine göre, Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, üniversite ve liselerdeki şiddet eylemlerinde öğrencileri kimin kışkırttığının, yapılmakta olan soruşturmayla ortaya çıkarılacağı belirtildi. Açıklamada, soruşturma devam ederken, eğitim kurumlarındaki bütün derslerin yarından itibaren yeni bir açıklamaya kadar durdurulduğu kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24