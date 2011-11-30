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Dünya

Tunus'ta olağanüstü hal uzatıldı TUNUS (A.A)

30 Kasım 2011 00:54

-Tunus'ta olağanüstü hal uzatıldı TUNUS (A.A) - 29.11.2011 - Tunus'ta olağanüstü hal uygulamasının uzatıldığı bildirildi. Resmi TAP ajansı, geçici Başbakan Fuad Mebazza'nın olağanüstü halin yıl sonuna kadar uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladığını duyurdu. Kararnamenin gelecek hafta resmen yürürlüğe gireceğinin belirtildiği haberde, uygulamanın uzatılmasının sebebi ise açıklanmadı. Tunus'ta olağanüstü hal uygulaması ilk olarak, ülkede yönetim karşıtı protestoların başladığı ocak ayında başlamıştı. Olağanüstü hal uygulaması devrik devlet başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin gösteriler nedeniyle Suudi Arabistan'a kaçtığı ocak ayından bu yana dördüncü kez uzatılmış olacak.

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