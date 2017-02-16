T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tunus'ta olağanüstü hâl üç ay daha uzatıldı

Tunus'taki olağanüstü hâl Kasım 2015'ten bu yana sürüyor

16 Şubat 2017 20:42

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin ülkede Kasım 2015'ten bu yana geçerli olan olağanüstü hâli üç ay daha uzatma kararı aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı  Sibsi, olağanüstü hali bugünden geçerli olmak üzere üç ay daha uzattı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Parlamento Başkanı ile yaptığı  istişarelerin ardından olağanüstü halin tüm ülkede 16 Şubat'tan itibaren geçerli  olmak kaydıyla üç ay daha devamına karar vermiştir."

Olağanüstü halin uzatılmasına, "ulusal güvenlik, sınırlardaki durumlar  ve bölgenin genel durumu" dikkate alınarak karar verildiği kaydedildi.

Tunus'ta Kasım 2015'ten bu yana devam eden olağanüstü hal son olarak  17 Ocak'ta bir aylığına uzatılmıştı.

Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te  cumhurbaşkanlığı muhafız alayına düzenlenen bombalı saldırı sonrası ülkede ilan  edilen bir aylık olağanüstü hal, sonraki süreçte birer, ikişer veya üçer aylık  dönemlerle birçok kez uzatılmıştı.

Tunus, 2011'deki 14 Ocak Devrimi'nin ardından zaman zaman güvenlik  sorunlarıyla karşılaşırken çeşitli dönemlerde de terör saldırılarının hedefi  oldu.

 

ETİKETLER

tunusohalolağanüstü halseçim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24