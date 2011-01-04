-TUNUS'TA LİSELİLER POLİSLE ÇATIŞTI TUNUS (A.A) - 04.01.2011 - Tunus'ta eğitimli işsizlerin iş talebiyle başlattığı protestolara destek veren liselilerin, başkent Tunus'un 250 kilometre batısında bulunan Thala'da polisle çatıştığı bildirildi. Bağımsız işçi sendikaları kaynaklı haberlerde, eğitimli işsizlerin iş talebiyle başlattığı protestolara destek vermek ve hayat pahalılığını protesto etmek amacıyla, çoğu liseli olan 250 protestocunun başlattığı ve sakin başlayan gösterinin, polisin müdahalesi ile birlikte çığırından çıktığı ve çatışmaya dönüştüğü belirtildi. Sendika kaynakları, polisin fırlattığı bir göz yaşartıcı bombanın bir camiye isabet etmesinin göstericileri kızdırdığını, daha sonra göstericilerin lastik yakıp, iktidar partisi RCD'ye ait bir lokali ateşe verdiğini kaydediyor. Aynı kaynaklar, Thala'daki gergin yürüyüşe karşın, başkente 265 kilometre mesafede bulunan Sidi Bouzid kentindeki liselilerin protestosunun ise sakin geçtiğini ifade ediyor. Tunus'ta ay başından bu yana devam eden ve iki kişinin öldüğü gösterilerde, başkentte toplanan yaklaşık bin kişi iş talebinde bulunmuş, yolsuzlukların bitirilmesini istemişti. Polisin, bağımsız işçi sendikaları tarafından desteklenen göstericilerin Tunus'un işlek caddelerine doğru yürümesini engellemişti. Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin 23 yıldır iktidarda olduğu Tunus'ta ilk gösteriler ay başında işsizlik nedeniyle bir kişinin intihar ettiği Sidi Bouzid kentinde başlamıştı. Protestolar daha sonra Sousse, Sfax ve Meknasi gibi komşu kentlere yayılmış, son olarak da geçen cuma Bouziane kentinde eğitimli bir işsiz polis tarafından öldürülmüştü. Sidi Bouzid kentindeki çatışmalar nedeniyle kaç kişinin gözaltına alındığı ise henüz açıklanmadı.