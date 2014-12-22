Tunus'ta laiklerin zaferi; yeni cumhurbaşkanı Sibsi oldu

Tunus Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Şefik Sarsar, düzenlediği basın toplantısında, seçiminin ikinci turunda Nida Tunus Partisi lideri Sibsi'nin 1 milyon 731 bin 529 oyla yüzde 55,68, geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed el-Munsıf el-Merzuki'nin ise 1 milyon 378 bin 513 oyla yüzde 44,32 aldığını ifade etti.

Seçime katılım oranının yüzde 60,11 olduğunu aktaran Sarsar, 50 bin 585 oyun geçersiz sayıldığını, 28 bin 755 boş oy kullanıldığını kaydetti.

Ülkede 23 Kasım'da düzenlenen seçimin ilk turunda Sibsi yüzde 39,4, Merzuki yüzde 33,4 oy almıştı.