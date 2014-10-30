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Dünya
Deutsche Welle

Tunus'ta laiklerin seçim zaferi kesinleşti

Tunus'ta parlamento seçimlerini laik Tunus'un Çağrısı (Nida Tunus) Partisi'nin kazandığı açıklandı.

30 Ekim 2014 10:53


Seçim Komisyonu'nun verdiği bilgiye göre Nida Tunus 217 sandalyeli meclisten 85 milletvekili çıkardı. İslamcı Nahda Hareketi ise 69 sandalyeyle ikinci sırada kaldı.

Nida Tunus bünyesinde soldan merkez sağa muhtelif siyasi gruplar yer alıyor. 2011 yılında iktidardan uzaklaştırılan Zeynel Abidin Bin Ali'nin taraftarları da Nida Tunus'a destek veriyor.

İslamcı Nahda 2011 yılında yeni anayasayı oluşturmak için yapılan kurucu meclis seçiminden en güçlü parti olarak çıkmış, daha sonra seçmen desteği erimişti.

Tunus'ta 23 Kasım'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Nida Tunus kurucularından 87 yaşındaki El-Baci Kaid es-Sebsi, seçimin favorisi olarak görülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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