Tunus'ta laiklerin seçim zaferi kesinleşti



Seçim Komisyonu'nun verdiği bilgiye göre Nida Tunus 217 sandalyeli meclisten 85 milletvekili çıkardı. İslamcı Nahda Hareketi ise 69 sandalyeyle ikinci sırada kaldı.

Nida Tunus bünyesinde soldan merkez sağa muhtelif siyasi gruplar yer alıyor. 2011 yılında iktidardan uzaklaştırılan Zeynel Abidin Bin Ali'nin taraftarları da Nida Tunus'a destek veriyor.

İslamcı Nahda 2011 yılında yeni anayasayı oluşturmak için yapılan kurucu meclis seçiminden en güçlü parti olarak çıkmış, daha sonra seçmen desteği erimişti.

Tunus'ta 23 Kasım'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Nida Tunus kurucularından 87 yaşındaki El-Baci Kaid es-Sebsi, seçimin favorisi olarak görülüyor.