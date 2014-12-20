Tunus'ta laik aday seçimlerin favorisi



88 yaşındaki Beji Kaid Es-Sebsi, 27 adayın yarıştığı ilk turda yüzde 48 oy oranına ulaşmış, rakibi Muhammed Munsıf Merzugi'nin 6 puan önünde yer almıştı.

Yoğun güvenlik önlemlerin yaklaşık 100 bin polis ve asker görev yapıyor. Güvenlik gerekçesiyle Cezayir sınırı yakınlarındaki seçim merkezlerinin daha geç açılması ve daha erken kapatılması kararlaştırıldı.

Es-Sebsi: 'Ya ilerleme ya cihatçılar'

Nida Tunus'un lideri Beji Kaid Es-Sebsi, liberal ve laik güçlerin yanı sıra 2011 yılında iktidardan uzaklaştırılan Zeynel Abidin Bin Ali taraftarlarınca da destekleniyor. Nida Tunus, ekim ayında yapılan parlamento seçimlerini kazanmıştı. Es-Sebsi, 2011'deki devrimin ardından birkaç ay başbakanlık görevinde bulunmuştu.

Es-Sebsi, kendisini Tunus'un kurucusu Habib Burgiba'nın siyasî vârisi olarak nitelendiriyor. Burgiba'nın danışmanlığını yapan Es-Sebsi, içişleri, dışişleri ve savunma bakanlığı görevlerinde bulundu. Seçim kampanyasında iç güvenliği öne çıkaran Es-Sebsi, "Tunus halkı sandıkta hukuk devleti ve ilerleme ile Selefiler ve cihatçılar arasında bir seçim yapacak" ifadesini kullanmıştı.

Merzugi umudunu İslamcılara bağladı

Fransa'da tıp eğitimi alan Muhammed Munsıf Merzugi, Tunus'a döndükten sonra üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı. Muhalefet faaliyetlerinden ötürü Zeynel Abidin Bin Ali döneminde üniversitelerde görev yapması yasaklandı, birçok kez hapse atıldı. Fransa'da sürgüne gönderildi.

Merzugi, kampanya sırasında Es-Sebsi'nin devlet başkanlığına seçilmesi halinde Nida Tunus'un iktidar monopolü kuracağı uyarısında bulundu. Merzugi, "ülkeyi bölmek istemiyoruz" gerekçesiyle devlet başkanlığı seçiminde aday göstermeyen İslamcı Nahda Hareketi taraftarlarının desteğini umuyor.

Demokratikleşme sürecinde dönüm noktası

Tunus, Arap Baharı'nın ortaya çıktığı ülke olarak biliniyor. Zeynel Abidin Bin Ali'nin 2011 yılı başında devrilmesinin ardından Mısır, Libya, Suriye ve diğer ülkeler de kitlesel protesto gösterileri patlak vermişti. Gözlemcilere göre Tunus'ta demokrasi devrimden bu yana aşama kaydetti. Yeni bir anayasanın kabul edildiği, parlamento seçimlerinin tamamlandığı ülkede devlet başkanlığı seçimleri yeni bir dönüm noktası olarak görülüyor.