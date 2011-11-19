T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tunus'ta koalisyon kuruluyor

Tunus'ta, İslamcı Ennahda Partisi'nin önderliğinde bir koalisyon hükümetinin kurulacağı iddia edildi.

19 Kasım 2011 02:00

T24 - Tunus'ta, İslamcı Ennahda Partisi'nin önderliğinde bir koalisyon hükümetinin kurulacağı iddia edildi. Buna göre, Nahda lideri Hamadi Cibali başbakan olacak.


Tunus'ta seçimlerden İslamcıların galip çıkmasının ardından hükümet kurma çabaları devam ediyor. Yeni gelen bilgilere göre, Nahda'nın önderliğinde üç partiden oluşan bir koalisyon hükümeti kurulacak. Koalisyon ortakları, Cumhuriyet için Kongre (CiK) ve Ettakatol.


CiK ve Ettakatol üst düzey yetkililerinin bildirdiğine göre, Nahda'nın genel sekreteri Hamadi Cibali başbakan olacak. CiK lideri Moncef Marzouki devlet başkanı, Ettakatol'ün lideri Mustafa bin Cafer ise meclis başkanı olacak. Partilerden henüz resmi bir açıklama gelmemesine rağmen, "prensipte anlaşıldığını" söyleyen yetkililer, resmi açıklamanın da birkaç gün içinde yapılacağını söylediler.


Tunus'ta geçtiğimiz ay yapılan seçimlerde İslamcı Nahda birinci parti seçilmiş, ancak hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı için koalisyon hükümeti gündeme gelmişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24