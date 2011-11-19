Tunus'ta koalisyon kuruluyor

T24 - Tunus'ta, İslamcı Ennahda Partisi'nin önderliğinde bir koalisyon hükümetinin kurulacağı iddia edildi. Buna göre, Nahda lideri Hamadi Cibali başbakan olacak.



Tunus'ta seçimlerden İslamcıların galip çıkmasının ardından hükümet kurma çabaları devam ediyor. Yeni gelen bilgilere göre, Nahda'nın önderliğinde üç partiden oluşan bir koalisyon hükümeti kurulacak. Koalisyon ortakları, Cumhuriyet için Kongre (CiK) ve Ettakatol.



CiK ve Ettakatol üst düzey yetkililerinin bildirdiğine göre, Nahda'nın genel sekreteri Hamadi Cibali başbakan olacak. CiK lideri Moncef Marzouki devlet başkanı, Ettakatol'ün lideri Mustafa bin Cafer ise meclis başkanı olacak. Partilerden henüz resmi bir açıklama gelmemesine rağmen, "prensipte anlaşıldığını" söyleyen yetkililer, resmi açıklamanın da birkaç gün içinde yapılacağını söylediler.



Tunus'ta geçtiğimiz ay yapılan seçimlerde İslamcı Nahda birinci parti seçilmiş, ancak hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı için koalisyon hükümeti gündeme gelmişti.





