Tunus'ta kadınlar, tecavüzcüyle evliliğe onay veren yargıya tepki için sokağa indi

Tunus’ta bir mahkemenin, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun kendisini hamile bırakan 20 yaşındaki akrabasıyla evlenmesine onay vermesi, kadınları sokağa döktü.

Kadın örgütleri, bir kız çocuğunun tecavüzcüsüyle evlendirilmesi yerine koruma altına alınması için büyük çaplı bir protesto gösterisi düzenlediler.



Geçtiğimiz salı günü, kararın açıklandığı mahkeme önünde toplanan sivil toplum kuruluşları, tepkilerini dile getirdiler ve Tunus hükümetine, hamile küçük kızın korunması ve eğitiminin devam ettirilmesi için gerekli önlemlerin alınması çağrısı yaptılar.



Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı, mahkeme kararından dolayı çok endişeli olduklarını duyurarak, evliliğin iptali için uğraştıklarını bildirdi.

İstanbul'da binlerce kadın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününde, 'erkek şiddetine' karşıTaksim meydanından Tünel'e böyle yürümüştü: