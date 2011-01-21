-TUNUS'TA İSTİFAYA KADAR OTURMA EYLEMİ TUNUS (A.A) - 21.01.2011 - Tunus'un başkenti Tunus'un sokaklarında geçiş hükümetinin istifasını isteyen yaklaşık 500 kişi gösteri yaptı. Bölgedeki AFP muhabiri, İçişleri Bakanlığı'na doğru yürüyen göstericilerin Habib Burgiba caddesinde, "Ülkenin zenginliklerini çaldınız ancak devrimi çalamayacaksınız. Hükümet istifa" sloganları attığını belirtti. Göstericilerin, hükümetin istifasına kadar oturma eylemi yapmayı planlandığı da bildirildi. -TEVFİK BİN BRİK ADAY- Tunuslu muhalif gazeteci Tevfik Bin Brik, ülkede altı ay içinde yapılması öngörülen devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını bildirdi. Aday olacağını ilan eden Bin Brik, "2000 yılından beri kampanya yaptığını ve bugün kendisini favori bir aday olarak gördüğünü, çünkü tüm bu süre içinde Zeynelabidin Bin Ali'ye karşı açıkça mücadele eden tek kişi olduğunu" belirtti. -TUNUS YERİNE TÜRKİYE- Fransa'daki tur operatörleri, Tunus'taki olaylar yüzünden, Fransız turistlerin tatil için bu yıl daha fazla Türkiye'yi tercih ettiğini düşünüyor. Fransa'dan Tunus'a turist götüren Marmara-Mondial grubu yönetimi, son olaylar yüzünden Fransız turistlerin, Türkiye'yi tercih etme eğiliminde olacağına inanıyor. Marmara-Mondial grubunun Paris'teki temsilcisi Mehmet Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'dan her yıl Tunus'a 1,5 milyon turistin gittiğini belirterek, bu ülkedeki kriz nedeniyle bu turistlerin önemli bir bölümünün Türkiye'yi tercih edeceklerini düşündüklerini söyledi.