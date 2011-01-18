-TUNUS'TA İNTERNETTEN GÖSTERİ ÇAĞRISI TUNUS (A.A) - 18.01.2011 - Tunus'ta yeni ulusal birlik hükümetine karşı, internetten gösteri düzenlenmesi çağrısı yapıldı. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta bir Tunuslu, "Diktatör devrildi, diktatörlük artık yok. Tunusluların görevini tamamlaması gerek" diye yazarken, başka bir Tunuslu da "devrim kandırmacasına dikkat" uyarısında bulundu. Başkent Tunus'un yanı sıra Sousse kentinde de gösteri çağrıları yapılıyor. Bazı Tunuslular yeni hükümette devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin Demokratik Anayasal Birlik Partisi'nden (RCD) üyelerin önemli bakanlıklara getirilmesini ya da görevlerine devam etmesini eleştiriyor.