-TUNUS'TA İÇİŞLERİ BAKANI GÖREVDEN ALINDI TUNUS (A.A) - 28.03.2011 - Tunus'un geçici Cumhurbaşkanı Fuad Mebazaa'nın, bugün İçişleri Bakanı Ferhat Rajhi'yi görevden aldığı bildirildi. Resmi haber ajansı TAP'ın haberinde, "geçici Başbakan Beci Kaid Essebsi'nin önerisi üzerine Cumhurbaşkanı Fuad Mebazaa'nın hükümette kısmi bir değişikliğe gitme kararı aldığı ve bu karar uyarınca Habib Essid'i içişleri bakanı olarak atadığı" belirtildi. Bu değişikliğin nedeni konusunda bir açıklama yapılmadı. Ferhat Rajhi, içişleri bakanlığına 27 Ocak'ta atanmıştı.