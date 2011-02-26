-TUNUS'TA HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİ TUNUS (A.A) - 26.02.2011 - Tunus'ta bir gencin polis tarafından öldürüldüğünü iddia eden kalabalık grup başkent Tunus'ta gösteri düzenleyerek geçici hükümetin istifa etmesini istedi. Hükümet karşıtı 18 yaşındaki Mohaamed Hanchi'nin polis tarafından öldürüldüğünü iddia eden kalabalık grup, Kasbah Meydanında toplandı. Burada ellerinde Tunus bayrakları ve pankartlar taşıyan gruptakiler, hükümet karşıtı sloganlar attı. Kendini yakarak Tunus'taki olayların başlamasına neden olan Muhammed Bouazizi'nin büyük boy resiminin de açıldığı gösteride, protestocular hükümet gidene kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti. Gösteriler kapsamında Hanchi'nin cenazesi de El Ksar Camisi'nde kılınan namazın ardından meydana getirildi. Cenazenin meydana gelmesiyle bazı protestocuların gözyaşlarına hakim olamadıkları, bazılarının ise fenalık geçirdiği gözlendi. Tekbir ve sloganlar eşliğinde meydandan geçirilen cenaze daha sonra defnedilmek üzere bir araca konuldu. Öte yandan göstericilerin eylemi Kasbah Meydanında sürüyor. Meydandaki hükümet binalarının önüne çadırlar kuran göstericiler geceyi de soğuk havaya rağmen burada geçiriyor. Binalara geçici hükümet ve devrik Devlet Başkanı Zeynel Abidin bin Ali aleyhine yazılar yazan protestoculara gönüllü doktorlar da sağlık hizmeti veriyor.