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Dünya
Deutsche Welle

Tunus’ta hükümet güvenoyu alamadı

Tunus parlamentosunda büyük çoğunluk koalisyon hükümetine ‘hayır’ dedi.

31 Temmuz 2016 15:32


Tunus'ta dün yapılan oylamada Başbakan El Habib es Sıyd liderliğindeki hükümet güvenoyu alamadı. Sıyd Hükümeti'ne ‘118' milletvekili ‘hayır' oyu verirken, yalnızca ‘3' milletvekili ‘evet' oyu verdi. 27 milletvekili de çekimser kaldı.

Başbakan Sıyd oylama öncesi parlamentoda yaptığı konuşmada gücü elinde tutmaya çalışmadığını, güven oylamasının parlamentoya olan saygının bir gerekliliği olduğunu vurgulamıştı. Sıyd, “Güven oylamasına oyları toplamak için değil hükümet liderinin değişiminin anayasal çerçevede gerçekleşmesi için gidiyorum” şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı amacına ulaştı

Cumhurbaşkanı El Bacı Kaid el Sebsi Tunus'ta Ulusal Birlik Hükümeti kurulması yönünde iki ay önce girişim başlatmış ve hükümetin güvenoyu tazelemesi talebinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı pek çok kez Başbakan Sıyd'ın istifa ederek, Ulusal Birlik Hükümeti'nin önünü açmasını istemişti.

Ülkede işsizlik protestoları

Arap Baharı'nın başlangıcı olan Tunus, onlarca yıl ülkeyi yöneten Bin Ali'nin devrilmesinin ardından, Batılı bir demokrasi modeline geçişi başardı. Ancak ülkede ekonomik durum kritik. Yıl başından bu yana özellikle gençler işsizliğin boyutlarını protesto ediyor. 2015 yılı sonunda ülkede işsizlik yüzde 15 olarak kaydedildi. Diğer yandan radikal İslamcı terör saldırıları sonucu ülkede önemli bir gelir kaynağı olan turizm de ağır darbe alıyor.

Yaklaşık iki yıldır görevde olan Sıyd Hükümeti'nin büyüme ve istihdamın artırılmasını hedefleyen reform paketi de başarılı olamadı. Geçtiğimiz yıl Tunus'ta ekonomik büyüme yüzde 0,8'e geriledi.

Tunus basını kaygılı

Tunus basını ise ülkede kurulacak yeni hükümetin başarılı olacağı konusunda kaygılı. “Le Quotidien” gazetesi ülkenin kurtuluşunun Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı olduğunu düşünmenin safça olduğu yorumunu yapıyor. “La Presse” ise “Bugün en büyük korku, siyasi bir boşluk yaşanması” şeklinde yazıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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