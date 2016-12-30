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Dünya
Deutsche Welle

Tunus'ta hükümet cihatçılara karşı harekete geçti

Tunus’ta Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Yusuf Şahid, ülkeye geri dönen cihatçıların adalet önüne çıkartılacaklarını açıkladı.

30 Aralık 2016 14:41

Tunus'ta Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Yusuf Şahid, yurtdışında çeşitli bölgelerde savaşıp ülkesine dönen cihatçılara karşı harekete geçileceğini açıkladı.

Şahid, devlet televizyonu Vataniya'ya yaptığı açıklamada, hükümetin bu konuda ‘'net bir duruşu'' olduğunu ve "kriz bölgelerinde savaşıp ülkeye dönen teröristlerin" dönüşünü reddettiklerini söyledi.

Hükümet başkanı, ‘'Geri dönenler Tunus topraklarına ayak basar basmaz gözaltına alınmaktadır'' diye konuştu. Şahid, şüphelilerin daha sonra terörle mücadele yasası kapsamında ''adalet önünde hesap vereceklerini'' sözlerine ekledi.

Şahid ayrıca kriz bölgelerinde bulunan ve terör örgütlerine üye olan tüm Tunus vatandaşlarının bilgilerinin yer aldığı listelerin devletin elinde olduğunun altını çizdi.

Halk cihatçıların dönüşüne tepkili

Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre, şu ana dek 5 binden fazla Tunuslu, IŞİD ve diğer İslamcı terör örgütlerine katılarak Irak, Suriye ve Libya'da bu örgütlerin saflarında savaştı. Ülkede, bu cihatçıların tamamının yeniden Tunus'a dönmelerinden endişe ediliyor. Tunus İçişleri Bakanı Hedi Mecdub halihazırda 800 Tunuslu cihatçının ülkeye döndüğünü açıklamıştı.

Tunus halkı ise cihatçıların geri dönüşüne tepkili. Geçen hafta yüzlerce Tunuslu başkent Tunus’taki parlamento binası önünde radikal İslamcı örgüt üyelerinin ülkeye geri dönmesini protesto etmişti. Yerel yayın organları eylemin çeşitli sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla yapıldığını ve protesto eylemine yaklaşık bin 500 kişinin katıldığını duyurmuştu.

Son olarak 19 Aralık’ta Berlin’deki bir Noel pazarında 12 kişinin ölmesine yaklaşık 50 kişinin yaralanmasına neden saldırıdan sorumlu tutulan Tunus vatandaşı Anis Amir'nin iltica başvurusu kabul edilmemiş ancak Tunus, Amri'nin iade edilmesini istememişti.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/SÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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