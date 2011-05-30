-TUNUSTA HAYAT NORMALE DÖNDÜ TUNUS (A.A) - 30.05.2011 - Tunus Başbakan Yardımcısı Rafi Benasur, ülkesinde huzurun sağlandığını, hayatın her alanda normale döndüğünü söyledi. Türk-Arap Bilim, Kültür ve Sanat Derneği (TASCA) Başkanı Dr. Muhammed Adil ve dernek yöneticilerini kabul eden Benasur, burada yaptığı açıklamada, ülkedeki devrimin ardından oluşturulan geçici hükümetin görevinin, seçim hazırlıklarının sağlıklı bir şekilde yapılması olduğunu belirtti. Geçici hükümetin görevinin seçimlerden sonra biteceğini, halen geçici hükümette yer alan hiç kimsenin seçimlere katılamayacağını ifade eden Benasur, şöyle devam etti: ''Bu seçimlerde, dünyada bir ilk olan uygulamalar da halkın istekleri doğrultusunda hayata geçirilecektir. Devrimin ardından kurulan geçici hükümet, çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Ülkemizde, sokaklarımızda artık huzur hakim olmuş, hayat her yerde normal işleyişine dönmüştür. Halk, seçimlerle belirlenecek Kurucu Meclis tarafından şeffaf, demokratik, yeni anayasanın oluşturulması sürecine yönelmiştir. Biz şu anda sadece seçime kadar, seçimlerin yapılmasından sorumluyuz. Seçimlere 75 parti eşit şartlarda katılacak ve dünyada bir ilk olarak bütün partilerin adaylarının yarısı kadınlardan oluşacaktır.'' Benasur, Tunus'taki devrimin başka ülkelere örnek olduğunu ve ordunun geçici hükümetin kurulmasına müdahale etmediğini belirterek, ''Şu anda çalışmalar sürüyor. Halk istemediği kararlarda tepki gösteriyor. Bu tepkiler değerlendirilerek yol haritası şekilleniyor'' diye konuştu. Devrik lider Zeynel Abidin Bin Ali'nin mahkemeye sevk edildiğini anımsatan Benasur, kendisi, ailesi ve akrabalarının mal varlığının inceleneceğini, bu kişilerin tamamen bağımsız mahkemelerde yargılanacağını kaydetti. -TÜRKİYE VE LİBYA İLE İLİŞKİLER- Benasur, Türkiye'nin ''bölgenin önemli bir aktörü'' olduğunu ve Tunus için ''çok ayrı bir öneme'' sahip olduğunu söyledi. ''Türkleri dost değil, kardeş olarak gördüklerini'' bildiren Benasur, Türklerle ortak kültür ve ortak tarihi paylaştıklarına, birbirlerine karşı sorumlulukları bulunduğuna işaret etti. Benasur, Türkiye'den gördükleri siyasi ve ekonomik desteğin ''kendilerine enerji verdiğini'' belirterek, Türkiye'den Cumhurbaşkanı ve Başbakan düzeyinde ziyaret beklentisini dile getirdi. Tunus'ta 17 bin 500 Libyalı mülteci bulunduğunu ifade eden Benasur, ''Onlar ülkemizde kamplarda değil, Tunuslu ailelerin yanında kalıyor. Bunun tabii ki bir ekonomik boyutu var. Biz Libya halkına destek veriyoruz. Libya halkının da şeffaf, demokratik, bağımsız bir düzene kavuşmasını istiyoruz'' ifadelerini kullandı.