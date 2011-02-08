-TUNUS'TA GÖSTERİCİLERE RAĞMEN YASA ÇIKTI TUNUS (A.A) - 07.02.2011 - Tunus'un başkentinde yüzlerce gösterici, milletvekillerinin parlamento binasına girişlerini engellemeye çalıştı. Göstericiler, Zeynelabidin Bin Ali'nin ülkeden ayrılmasından sonra cumhurbaşkanlığını geçici olarak üstlenen Fuad Mebazaa'ya güçlü yetkiler veren yasanın çıkmasını engellemek için, milletvekillerinin binaya girmesine mani olmak istedi. Servis kapısı gibi yolları kullanarak binaya giren milletvekilleri, oylamayı yaparak yasayı kabul etti. 177'ye 16 oyla çıkan yasa, geçici cumhurbaşkanına, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi tanıyor. Bu yetki, geçici olarak veriliyor. Çıkarılan yasanın geçerlilik kazanması için parlamentonun üst kanadı tarafından da kabul edilmesi gerekiyor. Üst kanattaki oylamanın çarşamba günü yapılması bekleniyor. Geçici cumhurbaşkanı ülkeyi 6 ay içerisinde cumhurbaşkanlığı seçimine götürecek. Göstericiler, Bin Ali'nin ülkeden ayrılmasına karşın parlamentonun hala onun dönemindekilerin etkisi altında olmasını eleştiriyor, ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyacının bulunduğunu belirtiyor.