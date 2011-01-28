Tunus'ta geçici hükümet de değişti

T24 - Tunus'ta geçici hükümetin başbakanı Muhammed Ganuşi, süren protestolar sonrası kabinesinde kapsamlı değişiklikler yaptı.





Ganuşi, 12 bakanı değiştirdi



Muhammed Ganuşi, haftalar süren sokak gösterileri sonrası ülkeden kaçan eski cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'yle birlikte çalışan bakanların çoğunu görevden aldı. Zeynel Abidin Bin Ali yönetiminin savunma, içişleri ve dışişleri bakanlarının görevlerine son verildi. Değiştirilen bakan sayısı 12.



Tunus Devlet Televizyonu'ndan halka hitap eden Muhammed Ganuşi soğukkanlı olunması çağrısında bulundu. Muhammed Ganuşi, geçici hükümetin, ülkeyi demokrasiye götürüne dek görevde kalacağını söyledi. Tunus'ta eylemlerini süren göstericiler Zeynel Abidin Bin Ali'ye yakın çevrelerin siyasetten tamamen çekilmesini istiyor.



Ülkedeki BBC muhabiri Magdi Abdelhadi ise sendikaların geçici hükümete destek vermesinin göstericilerin dinmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.





Bin Ali hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı



Tunus'ta, "Yasemin Devrimi" olarak da nitelendirilen halk ayaklanması sonucu oluşturulan geçici hükümet, önceki gün eski cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarmıştı. Tutuklama emri, bin Ali'nin eşi Leyla el Trabelsi ve yakınlarını da içeriyordu.



Bu karar, Tunus'ta geçici hükümetin, eski cumhurbaşkanı ve yakın çevresine yönelik yolsuzluk iddialarını soruşturma kapsamında aldığı önlemlerden biri. Eski cumhurbaşkanı ve eşi, yasadışı şekilde emlak almak ve yurtdışına para transferleri yapmakla suçlanıyor. Tunus yetkilileri, Avrupa'daki bazı bankalarda dondurulan ve milyarlarca dolar olduğu sanılan hesaplara el koymaya çalışıyor.



Zeynel Abidin bin Ali ve eşi Leyla el Trabelsi, 14 Ocak'ta Suudi Arabistan'a kaçmıştı. Suudi Arabistan'ın eski Tunus Cumhurbaşkanı'nı ve eşini, ülkelerine iade etmesi beklenmiyor.





