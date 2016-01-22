Tunus'ta 'diplomalı işsizler'in protestolarına çözüm: Sokağa çıkma yasağı

Arap Baharı'ndan bu yana en hareketli günlerini yaşayan Tunus'ta diplomalı işsizlerin protesto gösterileri devam ederken İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı kamu ve özel mülkiyetlere yapılacak saldırı riskine karşılık Cuma günü akşam 8.00'den Cumartesi sabahı 5'e kadar sokağa çıkama yasağı ilan edildi.

Dünya Bülteni haberine göre Tunus'un güney batısındaki Kasrin vilayetinde 19 Ocak'ta başlayan diplomalı işsizlerin protesto yürüyüşleri ülke genelinde bugün de devam etti. Kasrin'de toplanan bir grup gösterici, valilik binasına girmeye çalıştı. Vali tarafından göstericilerin görüşme talebinin reddedilmesi üzerine bir kişi kendini yakma girişiminde bulundu.

Yerine getirlmeyen Arap Baharı vaatleri

Tunus İçişleri Bakanlığı, yoğun protestoların ardından böyle bir kararın alındığını duyurdu. Son bir haftadır Tunus'ta birçok bölgede Arap Baharı'nın vaadlerinin yerine getirilmediği ve işsizlik oranlarında iyileştirilmelerin yapılmadığına dair protestolar vardı.

Yürüyüşlerin tümünde iş taleplerini tekrar eden göstericiler, bazı bölgelerde kent merkezlerindeki valilik binalarına yürümek isterken polis müdahalesiyle karşılaştı. Polisle gerginliklerin yaşandığı Sidi Bu Zeyd vilayetinde göstericiler, tepkilerini araç lastikleri yakarak ve bazı yolları kapatarak gösterdi.

Kasrin Valiliği binasının çatısına çıkan bazı gençlerin intihar girişimleri, son anda arkadaşları tarafından engellendi.

Bace kentinde valilik binasını basan protestocular valinin gitmesi yönünde sloganlar atarken, gençlerden biri valiyi bileklerini keserek protesto etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alındı.

Güney kentlerinden Mehdiye'de valilik binasını basan göstericiler araç lastikleri yakarak binaya giriş çıkışlara engel oldu. İş istediklerini ifade eden pankartlar taşıyan protestocu gençler ile dağılmalarını isteyen güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Öte yandan Kasrin Valiliği önünde toplanan yüzlerce genç, hükümetin açıkladığı 6 bin 400 kişilik istihdam kadrosuna ismini yazdırmak için kimliklerini toplayarak hazırlanacak iş listelerinde yer almak için yarıştı.

Tunus'ta başkentin güney batısındaki Kasrin vilayetinde Rıda Yahyavi ve bir grup üniversite mezunu genç, 2014 yılında düzenledikleri iş talebi gösterileriyle valilik tarafından ilk işe alınacaklar listesine isimlerini yazdırmışlardı. Ancak geçen hafta sonu isminin hazırlanan listede olmadığını fark eden Yahyavi'nin, protesto amacıyla tırmandığı direkte elektrik akımına kapılması sonucu ölümü hükümet karşıtı protestoları başlatmıştı.

İşçiler devrim sonrası vaadlere rağmen, binlerce işsizin olduğunu ve bu işsizler arasında üniversite mezunu birçok insan olduğunu bildirmişti. Ülke genelinde protestoların devam etmesi üzerine hükümet acil kabine toplantısının ardından 5 bin yeni istihdam planı açıklamıştı. Tunus'ta resmi veriler işsizlik oranının yüzde 15 olduğunu ama bu oranın üniversite mezunları düzeyinde daha da yüksek olduğunu gösteriyor