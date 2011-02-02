Tunus'ta 'devrim'in bilançosu 219 ölü

T24 - Tunus'ta Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin devrilmesiyle sonuçlanan başkaldırı sırasında en az 219 kişinin öldüğü açıklandı.





Olaylarla ilgili incelemelerde bulunan Birleşmiş Milletler ekibinin lideri Bacre Waly Ndiaye, bu sayıya cezaevlerinde çıkan isyan sırasında ölen 72 kişinin de dahil olduğunu söyledi.

Hükümet daha önce Aralık ayında başgösteren ve bir ay süren olaylar sırasında 78 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Muhalefet ise bu sayının daha yüksek olduğunu savunuyordu.

Ndiaye'nin sekiz kişilik ekibi, protestolar konusunda bir haftadır incelemelerde bulunuyordu.

Yetkililer, açıkladıkları sayının nihai olmadığını, BM'nin araştırmalarını sürdüreceğini bildirdi.



Tam olarak bitmedi

Bir ay süren ve giderek yayılıp şiddetlenen gösteriler ardından Bin Ali Suudi Arabistan'a kaçmıştı.

Muhalefeti de kapsayan bir ulusal birlik hükümeti kurulmasına rağmen ülkede protestolar hala dinmiş değil. Eylemciler, Bin Ali'nin 23 yıllık rejiminin parçası olan herkesin hükümetten ayrılmasını istiyor.

Bunlardan biri olan Başbakan Muhammed Gannuşi ise ülkenin altı ay içinde yeni bir hükümet kurmak üzere seçime gideceğini söylüyor.

Geçici hükümet ayrıca ölüm ve yaralanmaları soruşturma ve ailelere tazminat ödeme vaadinde bulundu.

Yoksulluk, yolsuzluk ve siyasi baskıya karşı değişim talebiyle başlayan Tunus'taki eylemler, bölgede on yıllardır iktidarlarını sürdüren diğer liderlere karşı da benzer tepkilerin sokağa taşmasına yol açmıştı.

Mısır'da süregiden eylemler de bunun bir yansıması olarak görülüyor.



Bin Ali'nin malvarlığı donduruldu

Bu arada Bin Ali'nin mal varlıkları da mercek altında. Avrupa Birliği dün devrik lider ve eşinin mal varlığını Tunus hükümetinin dondurma kararı almıştı.

Aile ve yakın çevresi, iktidarları süresince şahsi kazança elde etmekle suçlanıyor.

Fransız yetkililer bu kapsamda Paris'te bir hangarda, Bin Ali'nin damadının mensubu olduğu aileye ait bir uçağa el koydu.