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Dünya

TUNUS'TA DEVRİK BAŞKANIN 33 AİLE ÜYESİ TUTUKLANDI TUNUS (A.A)

19 Ocak 2011 23:59

-TUNUS'TA DEVRİK BAŞKANIN 33 AİLE ÜYESİ TUTUKLANDI TUNUS (A.A) - 19.01.2011 - Tunus'un devrik devlet başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin ailesinden 33 kişinin, "Tunus'a karşı suç işlemekten" tutuklandığı bildirildi. Tunus devlet televizyonunun haberinde, aile üyelerinin ele geçirilen altın ve mücevherleri de gösterildi. "Resmi bir kaynağa" atfen televizyonda okunan bildiride, tutuklananların "adalet önüne çıkmaları için soruşturmanın sürdürüleceği" belirtildi. Haberde aile üyelerinin kimler olduğu konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi. Tunus lideri Zeynelabidin Bin Ali, halkın isyanı üzerine 14 Ocak'ta ülkesinden kaçmak zorunda kalmıştı. -TUNUS'TA BİR MUHALEFET PARTİSİ HÜKÜMETTEN AYRILDI Demokratik Emek ve Özgürlük Forumu (FDLT) nihai olarak ulusal birlik hükümetinden ayrıldığını açıkladı. Partinin siyasi büro üyesi Halil Zaviya, AFP'ye yaptığı açıklamada, kendilerine bir bakanlık verilen hükümetten ayrıldıklarını belirtti ve yeni kabine için yeni müzakereler talebinde bulundu. Zaviya, bir toplantı sonrasındaki açıklamasında ''Yeni hükümetin kurulması için yeni müzakereler istiyoruz'' ifadesini kullandı. FDLT, devrik devlet başkanı Zeynelabidin Bin Ali zamanında yasal kabul ediliyordu.

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