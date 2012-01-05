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Dünya

Tunus'ta bir işsiz kendisini yaktı TUNUS (A.A)

05 Ocak 2012 23:47

-Tunus'ta bir işsiz kendisini yaktı TUNUS (A.A) - 05.01.2012 - Tunus'ta bir işsiz, ülkenin orta batı kesimindeki Gafsa kentinde valilik binasının önünde kendisini yaktı. Yerel sendikacı Amar Amrusiya yaptığı açıklamada, işsiz kişinin öğleden sonra şehri üç bakanın ziyaret ettiği sırada kendisini ateşe verdiğini ve ağır yanıklarla başkent Tunus yakınlarındaki Ben Arus'ta hastaneye nakledildiğini belirtti.  Şehirde durumun çok gergin olduğunu söyleyen Amrusiya, kent sakinlerinden bir grubun polisle çatıştığını kaydetti. Kendisini yakan üç çocuk babası 48 yaşındaki işsiz, diğer işsizlerle Gafsa Valiliği önünde günlerdir oturma eylemi yapıyordu.  Bir görgü tanığı, işsiz kişinin, Gafsa'yı ziyaret eden bakan heyetiyle görüşmek istediğini ancak yanıt alamadığını belirterek, ''Benzini üstüne döktü ve hiçbir şey demeden kendisini ateşe verdi'' dedi. Tunus'un bir başka yoksul kenti Sidi Buzid'de 17 Aralık 2010'da genç bir seyyar satıcı, tezgahına el konması üzerine kendisini yakarak Tunus devriminin ve ardından da Arap baharının fitili ateşlemişti.

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