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Dünya

TUNUS'TA BİR GÖSTERİCİ ÖLDÜ TUNUS (A.A)

13 Ocak 2011 20:38

-TUNUS'TA BİR GÖSTERİCİ ÖLDÜ TUNUS (A.A) - 13.01.2011 - Tunus'ta hayat pahalılığı ve işsizliğin protesto edildiği gösteriler sırasında başkent Tunus'ta bir göstericinin vurularak öldürüldüğü, Amerikalı bir gazetecinin de yaralandığı bildirildi.  Adının açıklanmasını istemeyen Tunuslu bir görgü tanığı, başkentte polisin, devlet radyosu binasının yakınında bulunan göstericilere ateş açtığını, olayda bir göstericinin öldüğünü söyledi.  Görgü tanığı, Amerikalı gazetecinin de bacağından yaralandığını, polisin, gazeteciyi hedef almış görünmediğini ifade etti.  Ölen gösterici ve yaralanan gazeteciyle ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi. 

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