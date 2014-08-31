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Dünya

Tunus’ta 41 ceset sahile vurdu

Libya açıklarında yaşanan tekne faciasında hayatını kaybeden 41 kişinin cesedi sahile vurdu

31 Ağustos 2014 13:31

Geçtiğimiz hafta  200 Afrikalı mülteciyle İtalya'ya giden teknenin Libya açıklarında batmasının ardından 17 kişi kurtarılabilmiş 170 kişi kaybolmuştu.

Tunus'un sahil kenti Ben Gardan kent belediyesi başkanı Mustafa  Abdulbekir'in yaptığı açıklamaya göre 41 kişinin cesedinin Ben Gardan sahiline vurduğu,Cuma gününden bu yana kurtarma operasyonlarının devam ettiği,ölü sayısının artabileceği belirtildi.

Abdulbekir, Tunus Kızılayı, Arap İnsan Hakları Enstitüsü ve Ben Gardan Belediyesi işbirliğiyle sivillerin korunması adına kriz yönetim birimi kurulduğunu belirtti.

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