Tunus’ta 41 ceset sahile vurdu

Geçtiğimiz hafta 200 Afrikalı mülteciyle İtalya'ya giden teknenin Libya açıklarında batmasının ardından 17 kişi kurtarılabilmiş 170 kişi kaybolmuştu.

Tunus'un sahil kenti Ben Gardan kent belediyesi başkanı Mustafa Abdulbekir'in yaptığı açıklamaya göre 41 kişinin cesedinin Ben Gardan sahiline vurduğu,Cuma gününden bu yana kurtarma operasyonlarının devam ettiği,ölü sayısının artabileceği belirtildi.

Abdulbekir, Tunus Kızılayı, Arap İnsan Hakları Enstitüsü ve Ben Gardan Belediyesi işbirliğiyle sivillerin korunması adına kriz yönetim birimi kurulduğunu belirtti.