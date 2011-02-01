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Dünya

TUNUS'TA 219 KİŞİ ÖLDÜ TUNUS (A.A)

01 Şubat 2011 15:41

-TUNUS'TA 219 KİŞİ ÖLDÜ TUNUS (A.A) - 01.02.2011 - BM, Tunus'ta Zeynelabidin Bin Ali yönetiminin devrilmesiyle sonuçlanan ayaklanmalarda, 72'si  cezaevlerinde çıkan olaylarda olmak üzere en az 219 kişinin öldüğünü bildirdi. Tunus'taki insan hakları heyetinin başkanı Bacre Waly Ndiaye, düzenlediği basın toplantısında, 17 Aralıkta başlayan protestolar sırasında 510 kişinin de yaralandığını söyledi. Tunuslu yetkililer daha önce gösterilerde 78 kişinin öldüğünü açıklamıştı. BM, ülkede haftalardır süren gösteriler sırasındaki can kayıplarıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bu ülkeye bir insan hakları heyeti göndermişti. -KASSERİN KENTİNDE GÖSTERİLER-  Tunus'un orta kesimlerindeki Kasserin'de yüzlerce kişinin dün meydana gelen şiddet olaylarını protesto etttiği, askerlerin göstericileri dağıttığı belirtildi. "Bölgesel Devrim Koruma Komitesi" üyesi Muhammed Dırbali ve sendikacı Sadık Mahmudi, askerlerin dağıttığı göstericilerin kentteki "kaotik ve istikrasız" duruma son verilmesi için acil çözüm istediklerini söylediler. Göstericilerin ayrıca dün kentte yağma ve saldırılara girişen suçluların cezalandırılmalarını istediklerini ifade eden kaynaklar, kentte polisin hiç gözükmediğini, silahlı kuvvetlere ait zırhlı araçların da resmi binaların önünde konuşlandıklarını kaydettiler. Kentte okula giden öğrenci sayısının düşüklüğüne dikkat çekilirken, yalnızca birkaç dükkanın açık olduğu belirtildi.

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