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Dünya

TUNUSLU YOLCULAR ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ İSTANBUL (A.A)

17 Ocak 2011 12:00

-TUNUSLU YOLCULAR ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 17.01.2011 - Tunus hava sahasının kapalı olması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda mahsur kalan Tunuslu yolcular ülkelerine gönderildi. İstanbul'da bekleyen 100 Tunuslu, Tunus Air'in Beyrut'tan gelen uçağı ile ülkelerine dönmek üzere sabaha karşı Atatürk Havalimanı'dan ayrıldı. Tunus'ta yaşanan olaylar nedeniyle Tunus Havayolları'nın ve Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferlerinin karşılıklı olarak iptal edilmesi üzerine ülkelerine dönmek isteyen Tunuslu yolcular, iki gündür Atatürk Havalimanı'nda bekliyordu.

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