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Tunuslu El Kaideci Türkiye’yi vuracak

İçişleri’nden bombacı alarmı: Wakrıcı ve Khadim kod adlarını kullanan Tunus asıllı İsveçli Sami Bashur Bouras, Türkiye’de intihar saldırısı yapacak.

04 Temmuz 2010 03:00

T24 - İçişleri’nden bombacı alarmı: Wakrıcı ve Khadim kod adlarını kullanan Tunus asıllı İsveçli Sami Bashur Bouras, Türkiye’de intihar saldırısı yapacak. Hedefi Yahudi cemaati.



‘Tunuslu bombacı’ için 81 ilde alarm!

İstihbarat birimleri, Türkiye’de kanlı bir eylem yapmayı planladığını tespit ettiği, El Kaide terör örgütü üyesi 35 yaşındaki Tunuslu Sami Bashur Bouras’ın peşine düştü. Tunuslu teröristi deşifre eden istihbarat birimleri, intihar saldırısı yapmayı planladığı iddia edilen Bouras hakkında hazırladığı raporu İçişleri Bakanlığı’na gönderdi.


Zaman ve hedef belli değil

Raporda, İsveç vatandaşı olan Tunuslu Bouras’ın, Wakrıcı ve Khadim kod adlarını kullandığı ve planladığı intihar saldırısının kesin zamanı ile hedefinin belirlenemediği, fakat yakın zamanda olmasından endişe edildiği vurgulandı. Teröristin ‘M 323879’ nolu Tunus pasaportu kullandığı da belirtildi. Bu rapor üzerine İçişleri Bakanlığı, tedbir alınması için 81 ili uyardı. Yapılan uyarının ardından özellikle ABD, İsrail temsilciliklerinde, Musevi cemaatlerinin ibadethanelerinde, ABD ve İsrail vatandaşlarının yoğun olduğu oteller, eğlence mekanları, Rotary kulüplerinde ve mason localarında önlemler artırıldı. Ayrıca tüm illere teröristin bir fotoğrafı gönderildi.


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