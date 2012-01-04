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Dünya

'Tunus ve Libya birleşsin'

Tunus’ta iktidar ortağı olan Ennahda Partisi'nin lideri Gannuşi, Tunus ve Libya’nın birleşmesinin...

04 Ocak 2012 02:00

T24 - Tunus’ta iktidar ortağı olan Ennahda Partisi'nin lideri Gannuşi, Tunus ve Libya’nın birleşmesinin önünde hiçbir engel kalmadığını söyledi. Tunus Cumhurbaşkanı Marzuki’nin gündeme getirdiği birlik fikrine destek çıkan Gannuşi, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. 

'Arap Baharı'nın başlangıç noktası olan Tunus, Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından Libya'yla yakınlaşıyor. Tunus Cumhurbaşkanı Munsif Marzuki’nin, Libya'nın başkenti Trablus'a gerçekleştirdiği ziyarette ortaya attığı iki ülkenin birleşme fikrine, İslamcı Ennhada Partisi’nin lideri Raşit Gannuşi'den destek geldi.


'Birleşmek için hiçbir engel yok'

Gannuşi, "Birleşmek için siyasi, toplumsal ve kültürel bir engelimiz yok. Her iki ülkenin vatandaşlarının büyük çoğunluğu aynı ırktan, hepsi Müslüman ve yine hepsi Maliki mezhebinden" dedi.


'Libya minnettarlık duyar' 

Büyük bir fırsat yakaladıklarını ve bundan ödün vermeyeceklerini söyleyen Gannuşi, Libya'nın halk ve hükümet olarak bu birleşmeden minnettarlık duyacağını savundu. İslamcı lider, Arap dünyasında geçen yıl gerçekleşen devrimler ve değişimlerin halklar arasında birlik ruhunu yeniden canlandırdığı görüşünü de dile getirdi. Libya tarafındansa henüz birleşme önerisiyle ilgili bir açıklama gelmedi.

Geçmişte Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan Libya, 1919'de İtalya yönetimi altına girmiş, bağımsızlığına 1951'de kavuşabilmişti. 1881'de Fransa'nın işgal ettiği Tunus ise 1956'da bağımsızlığını elde etmişti.


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