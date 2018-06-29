Tunus turnuvaya galibiyetle veda etti

Dünya Kupası G Grubu son maçında Panama ile karşılaşan Tunus, Wahbi Khazri'nin müthiş futboluyla sahadan 2-1 galip ayrıldı ve turnuvaya galibiyetle veda etti.

Dünya Kupası G Grubu’nda iddiası bulunmayan iki ekibin maçında Tunus, geriye düştüğü maçta Panama’yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

İlk yarının 33. dakikasında Jose Rodriguez’in vuruşu savunmaya da çarpıp ağlarla buluşunca Panama 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Tunus, 51. dakikada Fakhreddine Ben Youssef’in golüyle skora 1-1’lik eşitliği getirdi.

Tunus’un ilk golünün asistini yapan Khazri, 66. dakikada bu kez takımını 2-1’lik üstünlüğe taşıyan golü attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tunus mücadeleyi 2-1 kazandı ve turnuvayı 3 puanla üçüncü sırada tamamladı. Panama ise puan alamadığı grup aşamasını sonuncu sırada tamamladı.