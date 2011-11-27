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Dünya

Tunus Trablus'a uçuşları askıya aldı TUNUS (A.A)

27 Kasım 2011 16:00

-Tunus Trablus'a uçuşları askıya aldı TUNUS (A.A) - 27.11.2011 - Tunus Havayolları, dün bir uçağının kalkmasına engel olunması üzerine Libya'nın başkenti Trablus'a yapacağı uçuşları askıya aldığını bildirdi. Tunus Havayolları sözcüsü Sulafa Mukaddim, dün bir uçaklarının uçuşunun Trablus'taki Mitiga havaalanında silahlı kişiler tarafından engellenmesi üzerine güvenlik koşullarında iyileştirme sağlanana kadar Trablus'a uçuşlarını askıya aldıklarını söyledi. Mukaddim, Libya'nın ikinci büyük kenti Bingazi'ye uçuşların ise devam edeceğini ifade etti. Tunus Havayollarının 50 yaralı Libyalıyı tedavi için Tunus'a götürmeye hazırlanan bir uçağı, yolcular içindeyken bazıları silahlı yüzlerce kişi tarafından engellenmişti. Uçağın daha sonra kalkışına izin verilmişti.

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