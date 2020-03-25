Tunus Ticaret Bakanı: İtalyanlar tıbbi malzeme taşıyan gemimize el koydu

Tunus Ticaret Bakanı el-Museylini, ülkesine tıbbi alkol taşıyan bir gemiye İtalya tarafından el konulduğunu açıkladı. Museylini, "Avrupa ülkeleri bir histeri yaşıyor" dedi

Museylini, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "İtalyanlar, Tunus’a doğru gelen tıbbi alkol yüklü bir gemiye el koydu." dedi.

Olayı Çin'den İtalya'ya tıbbi maske taşıyan bir kamyona Çekya'da el konulmasına benzeten Museylini, "Tüm Avrupa ülkeleri bir histeri yaşıyor. Hepsi Koronavirüs (Covid-19) korkusundan tıbbi ekipmanları çalıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Museylini, geminin nereden geldiğine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak Tunus makamları daha önce Çin’in kendilerine tıbbi malzeme göndereceğini duyurmuştu.

Tunus’ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 89 olarak açıklandı.