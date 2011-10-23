Tunus tarihinin ilk özgür seçimi

T24 - Tunus'ta yeni anayasayı hazırlamakla görevli Ulusal Kurucu Meclis'in üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde oy verme işlemi başladı.





Bir sonraki genel seçimlere kadar ülkeyi yönetecek yeni hükümeti de oluşturacak kurucu meclisin 217 üyesinin belirleneceği seçimler için yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) açılan sandıklar yerel saatle 19.00'da kapanacak.



Ülkedeki 7 milyonu aşkın seçmenin sandık başına çağrıldığı seçimlerde oy sayma işlemi sandıkların kapanmasının hemen ardından başlayacak. Tüm ülkedeki 27 seçim bölgesinden gelecek ilk sonuçların gece belli olması bekleniyor.



42 bin güvenlik görevlisinin emniyeti sağlayacağı Tunus tarihinin ilk özgür seçimlerinde 1500'den fazla aday listesi bulunurken, seçimlere katılım oranı merakla bekleniyor.



Seçimleri düzenleyen bağımsız seçim kurulu Isie yaptığı açıklamada, Tunus seçimlerine yurt dışında yaşayan Tunusluların katılımının yüzde 40 olduğunu bildirdi.



Bu arada, Tunus'un geçici Devlet Başkanı Fuad Mebazaa, Arapça yayımlanan Essabah gazetesine yaptığı açıklamada, kurucu meclisin yeni bir devlet başkanı atamasının ardından siyasi yaşamdan temelli çekileceğini belirtti.

11 aday yarışıyor



Bazı çevrelere göre, ülkeyi bilinmez bir yöne sürükleyecek 81 partinin katılacağı seçimlerde, bin 500'den fazla listede yer alan yaklaşık 11 bin aday yarışacak.

Modernistler birlik olamadı



Zeynel Abidin Bin Ali'ye karşı yıllarca muhalefet eden "modernistler"in Ennahda hareketine karşı bir cephe kuramadıkları seçimlerde, liderliğini Ahmed Necib Çebbi'nin yaptığı İlerici Demokrat Parti (PDP) ve işadamı Mustafa Ben Cafer'in Ettakatol partisinin yanı sıra eski komünistlerin başını çektiği sol koalisyon Ettacdid ile Demokrat Modernist Kutup (PDM) yarışın önde gelen siyasi partileri arasında yer alıyor.



Adayların çokluğu dolayısıyla seçmenin iradesini yansıtırken büyük sıkıntı yaşayabileceği Tunus'taki seçimlerde ayrıca önemli sayıda bağımsız liste de yer alacak.



Bağımsız bir komisyon olan Isie tarafından organize edilen seçimler için kampanya süresi de dün gece yarısı sona erdi.

Gannuşi binlerce kişiye konuştu



Kampanyanın son gününde son mitingini başkent Tunus'un Ben Arus semtinde düzenleyen Ennahda hareketinin lideri Raşid Gannuşi binlerce kişiye hitap ederken, kent merkezinde de siyasi partilerin gönüllüleri kampanya bitimine dek broşür dağıttı.

Bedenini yakara Arap Baharı'nı başlatmıştı



Genç seyyar satıcı Muhammed Buazizi'nin 17 Aralık 2010'da kendisini yakmasıyla fitilini ateşlediği devrimin ardından yapılacak seçimlerde 40 binden fazla güvenlik gücü görev yapacak.



